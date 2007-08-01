Санкт-Петербург ✈ Москва #ЛокоЗенит pic.twitter.com/uPTKixyjYZ — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 27, 2019 Команды встретятся в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится завтра, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» отправился в Москву на матч с «Локомотивом»

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Здоровье Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.

Происшествия Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.

Экономика В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.

Армия и оружие МИД Сирии назвал заявление США о химической атаке большой ложью Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о химической атаке, якобы проведенной армией САР, назвав его ложью.

Футбол Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Брестом» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в заявку команды на домашний матч против «Бреста».

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Происшествия Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Общество Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах Актёр Никита Джигурда в беседе с телеканалом «360» прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.

Политика Переговоры между ЕС и Британией по Brexit прошли безрезультатно В пятницу, 27 сентября, в Брюсселе прошел очередной этап переговоров между министром Великобритании по вопросам Brexit Стивеном Баркли и главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье, окончившийся безрезультатно.

Политика Лавров допустил создание американо-турецкой зоны безопасности в Сирии РФ обсуждает с США и Турцией вопрос о создании американо-турецкой зоны безопасности в Сирии, она должна быть создана при уважении суверенитета и целостности САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Авто Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили сил Американская компания Bollinger Motors помалкивала целый год, а вчера презентовала предсерийные «бета-прототипы» своих полноприводных электромобилей: внедорожника B1 и пикапа B2, которые должны выйти на рынок в 2020-м.

Технологии Boston Dynamics начала продажи робопсов Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.

Космос Первый арабский космонавт отправился на МКС 62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Происшествия Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Политика Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг доводы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что российский лидер Владимир Путин собирается сделать частью России Грузию, Армению, Белоруссию, Молдавию и восточную Украину.

Культура Компания MSI едет на «ИгроМир 2019» Участники соревнования получат возможность проявить свои экстраординарные способности и побороться за ценные призы.

Шоу-бизнес Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала о детстве своей мамы во Владивостоке Певица Ольга Бузова в Instagram рассказала о детстве своей мамы, которое прошло во Владивостоке.

Политика ВС отказался реабилитировать полковника Арцезо, помогавшего нацистам Согласно архивам, в 1942 году Арцезо, замкомандующего 57-й армией по бронетанковым войскам, сдался в плен немцам и на допросе сообщил секретную информацию о войсках Красной Армии.

Политика Вице-президент Венесуэлы приехала в США, несмотря на санкции Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес прилетела в Нью-Йорк (США) для участия в Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на введённые в отношении неё санкции Соединённых Штатов Америки.

Политика Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.