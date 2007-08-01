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Нева СпортНева Спорт«Зенит» отправился в Москву на матч с «Локомотивом»

Локомотив — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Санкт-Петербург ✈ Москва #ЛокоЗенит pic.twitter.com/uPTKixyjYZ — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 27, 2019 Команды встретятся в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится завтра, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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