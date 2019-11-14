Футбол
Чемпионат«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича
Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
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Политика
МИД Украины прокомментировал возможность встречи Зеленского с Путиным
В настоящее время двусторонняя встреча между украинским и российским лидерами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не планируется.
RT на русском 03:57
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Российская газета 03:53
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня вчера в 06:06
Футбол
Адиев стал главным тренером «Чайки»
Спорт-Экспресс 05:44
Наука
Отпечатки пальцев позволяют выявить наркоманов
Газета DAILY 12 ноября в 13:39
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
Газета.Ru 01:55
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Игры
Слух: PC-версия Halo: Reach выйдет уже 3 декабря
Игромания.ру 05:05
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Авто
Hyundai представит концепт нового кроссовера Hyundai Tucson
Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.
Автоновости дня вчера в 01:10
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для селянок
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва 12 ноября в 14:38
Авто
У Ferrari появился новый суперкар
В роду "младших" восьмицилиндровых Ferrari прибыло новым gran turismo Ferrari Roma.
Российская газета 05:00
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости 12 ноября в 23:07
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Известия вчера в 20:10
Экономика
Предприниматели получат по взносу
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Происшествия
В Забайкалье объявили траур по погибшим в автокатастрофах под Агинским
15 ноября в Забайкалье объявлен днем траура по погибшим в двух автокатастрофах, которые произошли в Агинском Бурятском округе 13 и 14 ноября.
Московский Комсомолец Чита 01:10
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обвинил Юлию Михальчик в лицемерии
По словам продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина, Юлия Михальчик не должна была негативно высказываться о его жене и выяснять, почему та родила детей от Александра Шульгина.
Bimru.ru 11 ноября в 09:20
Политика
Кадыров заявил о необходимости дороги между Чечней и Грузией
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о значимости строительства дороги, соединяющей Чечню и Грузию, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 13:48
Политика
Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Известия 00:09
Общество
Механизм раздела имущества супругов в России могут изменить
Законопроект о закреплении в Семейном кодексе РФ понятия общего имущества супругов внесли в Госдуму.
Smolnarod.ru 05:50
Происшествия
В Москве неизвестный поливал двери подъездов серной кислотой
Неизвестный мужчина в городе Московский в Новой Москве поливал домофоны и ручки дверей подъездов едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой.
Lenta.ru 12 ноября в 04:08
Общество
Татарстанцы поддержали толстого кота Виктора
Авиакомпания лишила Михаила Галина бонусных миль, после махинаций со слишком толстым котом. Котовладелец возвращался во Владивосток из Риги.
Вести Татарстан вчера в 06:51
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25