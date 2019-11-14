Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
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«Зенит» заинтриговал болельщиков, оставив комментарий к новости о следующей команде Ибрагимовича

Матч ТВ05:05

В твиттере «Зенита» намекнули на возможность перехода Ибрагимовича

Sport24.ru04:54

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Чемпионат05:46

«Зенит» заинтриговал болельщиков, оставив комментарий к новости о следующей команде Ибрагимовича

Sportbox.RU05:05

«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича

Soccer.ru05:09

«Зенит» отреагировал на твит о будущем Ибрагимовича

RT на русском06:12

«Зенит» заинтриговал фанатов постом о следующем клубе Ибрагимовича

Евро-футбол.ру05:22
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Политика

МИД Украины прокомментировал возможность встречи Зеленского с Путиным

В настоящее время двусторонняя встреча между украинским и российским лидерами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не планируется.
RT на русском 03:57
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Происшествия

Охранника колледжа в Благовещенске задержали

РБК 05:51
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Авто

Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня вчера в 06:06
Футбол

Адиев стал главным тренером «Чайки»

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Наука

Отпечатки пальцев позволяют выявить наркоманов

Газета DAILY 12 ноября в 13:39
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
Газета.Ru 01:55
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Игры

Слух: PC-версия Halo: Reach выйдет уже 3 декабря

Игромания.ру 05:05
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Авто

Hyundai представит концепт нового кроссовера Hyundai Tucson

Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.
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Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для селянок

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва 12 ноября в 14:38
Авто

У Ferrari появился новый суперкар

В роду "младших" восьмицилиндровых Ferrari прибыло новым gran turismo Ferrari Roma.
Российская газета 05:00
Хоккей

Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»

Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости 12 ноября в 23:07
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Известия вчера в 20:10
Экономика

Предприниматели получат по взносу

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Происшествия

В Забайкалье объявили траур по погибшим в автокатастрофах под Агинским

15 ноября в Забайкалье объявлен днем траура по погибшим в двух автокатастрофах, которые произошли в Агинском Бурятском округе 13 и 14 ноября.
Московский Комсомолец Чита 01:10
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Технологии

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iXBT.com 02:00
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин обвинил Юлию Михальчик в лицемерии

По словам продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина, Юлия Михальчик не должна была негативно высказываться о его жене и выяснять, почему та родила детей от Александра Шульгина.
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Политика

Кадыров заявил о необходимости дороги между Чечней и Грузией

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о значимости строительства дороги, соединяющей Чечню и Грузию, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 13:48
Политика

Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Известия 00:09
Общество

Механизм раздела имущества супругов в России могут изменить

Законопроект о закреплении в Семейном кодексе РФ понятия общего имущества супругов внесли в Госдуму.
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Неизвестный мужчина в городе Московский в Новой Москве поливал домофоны и ручки дверей подъездов едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой.
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Авиакомпания лишила Михаила Галина бонусных миль, после махинаций со слишком толстым котом. Котовладелец возвращался во Владивосток из Риги.
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Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
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Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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