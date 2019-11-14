Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

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