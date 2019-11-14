Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
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В «Зените» не опровергли информацию о переговорах с Ибрагимовичем

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Soccer.ru05:09
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