Футбол
Чемпионат«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича
Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
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Общество
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»
"Не думаю, что в Кремле как-то должны комментировать ситуацию с самолетом и котом", - пояснил Песков.
Общество
Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров изучает возможности продажи бизнеса, сообщила подконтрольная ему Delance Limited.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Политика
Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС
Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС.
Политика
Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект
В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.
Игры
Издатели Rune 2 не знали о закрытии студии-разработчика игры
Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей
По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Политика
Резолюцию о признании геноцида Армян заблокировали в Конгрессе
Сенатор республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян.
Общество
Рассекречено дело эстонских карателей под Псковом
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Политика
Медведев выступил за отказ от пластиковой тары
Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил надежду, что однажды страна будет готова к отказу от пластиковой тары и правительство примет такое решение.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью, крестницей и мамой
Спортсменка полетела отдыхать с младшей дочерью Надей, мамой, сестрой Натальей и маленькой крестницей.
Армия и оружие
Пять ракет выпущены из сектора Газа по Израилю
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Армия и оружие
Эксперт рассказал о «позорном поражении» США в Сирии
Эксперт из РАРАН Константин Сивков рассказал о скором «позорном поражении» армии США в Сирии.
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Музыка
Стали известны страны-участники Евровидения-2020
Организаторы "Евровидения-2020" объявили список стран-участников, сообщает официальный сайт международного конкурса.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Сам пикап станет серийным воплощением концепта Santa Cruz, представленного на автосалоне в Детройте в 2015 году.