«Зенит» отрицает заражение коронавирусом в клубе
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Санкт-петербургский «Зенит» отрицает, что у команды зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Ранее журналист Сергей Егоров в Telegram-канале «Футбольный Биги» сообщил о «сомнительных результатах» на COVID-19 у семи игроков.В источнике
С чего всё началось
«Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде
Пресс-служба «Зенита» выступила с опровержением появившейся информации о том, что в петербургской команде случилась вспышка коронавируса.
Sport24.ruвчера в 07:45
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«Проверяйте источники». Игрок «Зенита» Терентьев опроверг информацию о заболевании коронавирусом
Спорт-Экспрессвчера в 09:34