Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Зенит» отрицает заражение коронавирусом в клубе

Санкт-петербургский «Зенит» отрицает, что у команды зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Ранее журналист Сергей Егоров в Telegram-канале «Футбольный Биги» сообщил о «сомнительных результатах» на COVID-19 у семи игроков.В источнике
С чего всё началось
Sport24.ru

«Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде

Пресс-служба «Зенита» выступила с опровержением появившейся информации о том, что в петербургской команде случилась вспышка коронавируса.
Sport24.ruвчера в 07:45
Подробнее о событии
Спорт-Экспресс

«Проверяйте источники». Игрок «Зенита» Терентьев опроверг информацию о заболевании коронавирусом

Спорт-Экспрессвчера в 09:34
Sport.ru

В «Зените» опровергли слухи о вспышке коронавируса в клубе

Sport.ruвчера в 08:14
РИА Новости

В «Зените» прокомментировали информацию о коронавирусе в команде

РИА Новостивчера в 08:13
Чемпионат

«Проверяйте источники». Защитник «Зенита» Терентьев доказал, что не заражён коронавирусом

Чемпионатвчера в 09:04
Sport24.ru

Жирков отправился с «Зенитом» на матч Суперкубка России с «Локомотивом»

Sport24.ruвчера в 09:40
Sports.ru

Терентьев выложил отрицательный тест на коронавирус: «Фабрика фэйков»

Sports.ruвчера в 09:15
Metaratings

В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса

Metaratingsвчера в 08:06

Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения
ИА Красная Веснавчера в 11:54
165

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБКвчера в 09:28
50

Apple выпустила публичную бета-версию macOS Big Sur

Пользователи Apple Watch все еще ждут, когда Apple запустит общедоступную бета-версию watchOS 7. Но пока пользователи смарт-часов ожидают релиза, компания выпустила macOS Big Sur, первую в мире MacOS 11.
МИТвчера в 15:47

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
266

В России запатентовали препарат от коронавируса

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что новые лекарственные препараты от коронавирусной инфекции, появившиеся в России, "наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте".
Российская газетавчера в 15:49
148

В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
7

Обвиняемую в шпионаже Цуркан поместили на карантин из-за коронавируса

Бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, поместили на карантин в СИЗО "Лефортово" из-за подозрения на коронавирус, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфаксвчера в 16:43

Российский МиГ-29 «уничтожил» американский MIM-23

Истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные американцами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, расположенные под городом Сирт в Ливии, утверждает Defence24.
Lenta.ruвчера в 04:12
19

Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело

Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новостивчера в 03:08
6

У НАТО появился танк со 130-мм пушкой

Компания Rheinmetall на своем официальном YouTube-канале показала испытания танкового орудия калибра 130 мм, которым может вооружиться боевая машина, разрабатываемая в рамках программы Main Ground Combat System, сообщает Warspot .
Военно-промышленный курьер4 августа в 05:20
83