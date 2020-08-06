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В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе

В петербургском «Зените» прокомментировали информацию о том, что в команде случилась вспышка коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Sport24.ru

«Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде

Ранее футбольный комментатор Алексей Андронов намекнул на вспышку коронавируса в «Зените», которому уже завтра, 7 августа, предстоит игра за Суперкубок России против «Локомотива» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Sport24.ru07:45
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Чемпионат

Юрий Жирков вылетел с «Зенитом» в Москву. Сообщалось, что он мог заразиться коронавирусом

Чемпионат09:37
РИА Новости

В «Зените» зафиксирован сомнительный тест на коронавирус

РИА Новости08:13
Sport24.ru

Жирков отправился с «Зенитом» на матч Суперкубка России с «Локомотивом»

Sport24.ru09:40
Спорт-Экспресс

«Зенит» отправился в Москву на матч Суперкубка России

Спорт-Экспресс09:39
Sport.ru

В «Зените» опровергли слухи о вспышке коронавируса в клубе

Sport.ru08:14
Sports.ru

«Зенит» опроверг информацию Sport24 о сомнительных тестах Жиркова и Терентьева

Sports.ru08:24
Metaratings

Футболисты «Локомотива» сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед матчем с «Зенитом»

Metaratings09:15

Клубы АПЛ проголосовали против 5 замен в следующем сезоне

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен на весь следующий сезон, но каждый чемпионат был вправе самостоятельно решать, принимать это нововведение в дальнейшем или нет.
Клубы АПЛ проголосовали против 5 замен в следующем сезоне
Sports.ru09:35

Зарубежные оркестры не примут участия в фестивале «Спасская башня»

Иностранные оркестры не смогут принять участия в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» из-за вспышки коронавирусной пневмонии, заявил главный военный дирижер и музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России Тимофей Маякин, сообщает 6 августа ТАСС.
ИА Красная Весна09:17
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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15 новорожденных переболели коронавирусом в Волгоградской области

Главный внештатный специалист волгоградского облздрава по инфекционным болезням детей Ирина Текучева сообщила, сколько новорожденных переболели коронавирусом области и в какой форме.
Остров Свободы (Os34.ru)06:19
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Владелец Rhosus после ЧП в Бейруте обратился в консульство РФ на Кипре

Российский бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин, у которого, по данным СМИ, конфисковали сухогруз Rhosus и взорвавшийся в ливанской столице груз селитры, накануне обратился к консульство РФ на Кипре.
РЕН ТВ04:44
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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