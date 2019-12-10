«Зенит» назвал стартовый состав на игру. Как стало известно, в матче примут участие голкипер Михаил Кержаков, защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович и Йордан Осорио, хавбэк Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин и Олег Шатов, форвард Сердар Азмун и Артем Дзюба.

«Зенит» озвучил стартовый состав на матч с «Бенфикой»

Происшествия Подмосковного стоматолога обвинили в смерти ребенка из-за инфекции Как отмечается, в августе 2016 года Попова, не проконсультировавшись с хирургом-стоматологом, вскрыла полость зуба ребенка и некачественно обработала канал зуба, оставив его открытым.

Футбол Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018 В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.

Политика Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации "Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", - отметил он.

Футбол Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Космос Накачанные мыши и робот улетели на МКС Мыши с накачанными мускулами и робот, читающий эмоции, улетели на МКС Компания SpaceX с помощью ракеты Falcon отправила с мыса Канаверал капсулу с живым грузом на Международную космическую станцию.

Политика 25 лет назад Москва ввела войска в Чечню 25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Футбол Анчелотти покинул пост главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter.

Общество Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя российского Forbes 22 октября "АС Рус Медиа" подало в столичный арбитраж иск к "Сафмару" и потребовало "признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия" распространенное заявление группы о коррумпированности журналистов издания.

Происшествия СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, которые подозреваются во взяточничестве.

Общество Водителей просят не ездить на грани нештрафуемого скоростного порога Глава Госавтоинспекции Михаил Черников назвал недопустимым, когда водители превышают скоростной режим на 19 километров в час, укладываясь при этом в нештрафуемый порог.

Политика Песков опроверг сообщение Авакова о «сдающих нервах» у Суркова Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Сурков опроверг сообщение главы украинского МВД Арсена Авакова о том, что в ходе «нормандского саммита» якобы «сдали нервы» у помощника российского президента Владислава Суркова.

Экономика Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.