Лига чемпионов

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Зенит» озвучил стартовый состав на матч с «Бенфикой»

«Зенит» назвал стартовый состав на игру. Как стало известно, в матче примут участие голкипер Михаил Кержаков, защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович и Йордан Осорио, хавбэк Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин и Олег Шатов, форвард Сердар Азмун и Артем Дзюба.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Бенфика» — «Зенит»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 13:59

Полчаса до матча «Зенит» – «Бенфика». Прямое включение из Лиссабона

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:27

«Бенфика» и «Зенит» назвали стартовые составы

Спорт-Экспрессвчера в 13:52

«Бенфика» — «Зенит»: стали известны стартовые составы

Sport24.ruвчера в 13:50

Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»

Петербургский дневниквчера в 14:25

Семак огласил стартовый состав «Зенита» на матч против «Бенфики»

Матч ТВвчера в 13:54

Семак огласил стартовый состав «Зенита» на матч против «Бенфики»

Sportbox.RUвчера в 13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Происшествия

Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом

По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
РИА Новости 00:37
Авто

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Внедорожники следующего поколения Chevrolet Tahoe и Chevrolet Suburban сегодня были представлены на Little Caesars Arena в Детройте, штат Мичиган (США).
Новые автомобили вчера в 22:51
Происшествия

В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП

В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек.
RT на русском 00:32
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага

В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.
РИА Новости вчера в 23:54
Гаджеты

Samsung запускает trade-in на носимые устройства

Южнокорейский производитель Samsung Electronics объявил о старте проекта trade-in на "умные" аксессуары, в ходе которого, при возвращении бывших в использовании носимых гаджетов, среди которых также числятся фитнес-браслеты и механические часы, владелец сможет приобрести новые модели смарт-часов, получив выгоду до 19,5 тысяч рублей.
UfaTime.ru вчера в 03:55
Гаджеты

WhatsApp станет недоступным для миллионов пользователей в 2020 году

Как сообщает «Коммерсант», ранее было объявлено, что после 1 февраля 2020 года станет невозможно создавать новые аккаунты пользователям с Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
Чистовик вчера в 01:51
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Футбол

Эрнесто Вальверде: «„Барселона“ обязана выиграть Лигу чемпионов»

Отрадно, что парень из «Барсы» стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Мы чувствуем, что обязаны выиграть этот турнир.
Sports.ru вчера в 21:59
Авто

Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию

Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Новые автомобили вчера в 02:45
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:42
Общество

На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву

Газета.Ru вчера в 23:59
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

RuNews24.ru 00:01
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 09 декабря в 07:47
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Политика

В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС

Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.
РБК вчера в 20:54
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика

«Болгарский поток» начнет работу с 1 января

ГЛАС.RU 09 декабря в 03:09
Общество

Краснодар признали самым комфортным для жизни городом в России

РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

Пассажиры пострадали в тройном ДТП с автобусом под Атамановкой

Четыре пассажира пострадали в тройном ДТП под Атамановкой. Известно, что одним из участников аварии стал автобус №103.
Zab.RU вчера в 19:23
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

REGNUM 00:33
Футбол

«Шахтер» - «Аталанта»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

В нынешнем розыгрыше ЛЧ "Шахтер" пропускал в каждом матче.
Sputnik Грузия вчера в 10:52
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Политика

Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Известия 00:26
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru вчера в 08:10
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Общество

Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.
Коммерсантъ 09 декабря в 14:50
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия 09 декабря в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное