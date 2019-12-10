Лига чемпионов
Gazeta.SPb«Зенит» озвучил стартовый состав на матч с «Бенфикой»
«Зенит» назвал стартовый состав на игру. Как стало известно, в матче примут участие голкипер Михаил Кержаков, защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович и Йордан Осорио, хавбэк Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин и Олег Шатов, форвард Сердар Азмун и Артем Дзюба.
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Полчаса до матча «Зенит» – «Бенфика». Прямое включение из Лиссабона
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:27
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