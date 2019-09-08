Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Зенит» переиграл «Сочи» в товарищеском матче
В рамках паузы в чемпионате России «Зенит» и «Сочи» провели товарищеский матч. Поединок прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой команды Сергея Семака.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:56, Вашингтон
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА Новости 14:47
Политика
Путин и Макрон обсудили Украину
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 13:19
Политика
Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,45%
Средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва по округам составила 21,45%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Москва 24 16:03
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче
РИА Новости 13:41
Политика
Памфилова обвинила «Голос» в публикации жалоб с прошлых выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что движение «Голос» по данным на 17:00 опубликовало примерно 30 жалоб с прошлых выборов.
Коммерсантъ 12:14
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM вчера в 00:34
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Политика
Предварительные итоги. Как прошел единый день голосования в России
Телеканал 360° 16:53
Общество
Гости Дня города съели 35 тысяч порций мороженого
Вечерняя Москва 11:19
Здоровье
Кардиолог назвала категории людей, которым нужно провериться на атеросклероз
По словам кардиолога, определить процесс атеросклероза в организме позволяет УЗИ сосудов шеи.
MedikForum.ru 15:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Политика
Появились первые результаты выборов губернатора Мурманской области
Среди кандидатов в губернаторы Мурманской области результаты оказались следующими: Андрей Чибис 301 Максим Белов 95 Михаил Антропов 46 Василий Буров 12 Геннадий Тупикин 9 Виталий Измайлов 8 Напомним, избирательные участки закрылись в Мурманской области, в 20.00.
Северпост 13:47
Происшествия
Двух «яблочников» оштрафовали за незаконную агитацию в Петербурге
Мировой судья судебного участка 18 оштрафовала двух кандидатов в депутаты от партии «Яблоко» Станислава Диденко и Максима Левко за проведение предвыборной агитации в день тишины.
Политическая Экспертиза 16:19
Общество
В Вашингтоне открыли памятник Иоанну Кронштадтскому
В Вашингтоне в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) прошла церемония открытия и освящения памятника Иоанну Кронштадтскому.
РЕН ТВ 15:49
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Происшествия
В частном доме в Геленджике произошел крупный пожар
Российская газета 16:28
Шоу-бизнес
Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет
Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.
РИА Новости 06:31
Экономика
Зернотрейдер ВТБ впервые стал лидером по экспорту через Черное море
В результате «Мирогрупп» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря.
Ведомости 17:35
Происшествия
РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости 15:18
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия 14:44
Авто
Классический Ford 1953 года выпуска выставили на продажу
В США выставлен на продажу уникальный экземпляр пикапа Ford F100 1953 года выпуска.
Letnews.ru 04:40
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57