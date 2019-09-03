РПЛ

78.ru78.ru«Зенит» по итогам матча со «Спартаком» оштрафовали на 140 тысяч рублей

Общая сумма штрафов, которые должен выплатить московский клуб, составит 425 тысяч рублей. Как сообщалось ранее, матч "Спартак" — "Зенит" завершился победой чемпионов России со счётом 1:0. Единственный мяч забил защитник сине-бело-голубых Юрий Жирков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» оштрафован на 425 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

Вести.Ru06:40

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тысяч рублей по итогам матча РПЛ с «Зенитом»

RT на русском08:25

КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Зенитом» на 425 тысяч рублей

Бомбардир.ру08:17

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»

ТАСС07:34

КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит» больше, чем на полмиллиона рублей

ProstoProSport08:30

Болельщик «Динамо» поджег газету на трибуне в Самаре. Москвичей оштрафовали на 25 тысяч рублей

Спорт-Экспресс06:23

Семак ответил за «козлов»

Московский Комсомолецвчера в 11:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
Происшествия

Суд признал виновным фигуранта дела 27 июля Коваленко

Известия 09:17
Экономика

Больше 38 миллионов россиян смогут снять наличные в кассе магазина

Пилотный проект начнёт действовать 29 октября 2019 года, планируется, что к концу года больше трёх тысяч торгово-сервисных предприятий присоединятся к нему.
Южный Федеральный 05:28
Происшествия

На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу

В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Театры

Дмитрий Певцов сыграет Сталина в новом спектакле «Ленкома»

Актуальные Новости вчера в 12:12
Общество

Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья

Lenta.ru 09:56
Общество

Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг

Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес

Отца Бузовой разыскивают за неуплату долга в 35 тыс. рублей

iReactor 04:11
Политика

В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Экономика

Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей

Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 10:45
Здоровье

Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян

Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Единоборства

Названа сумма гонорара Хабиба Нурмагомедова за бой с Порье

Стала известна сумма гонорара чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за титульный бой с американцем Дастином Порье.
REGNUM 10:53
Происшествия

СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
RT на русском 06:51
Кино

Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов

Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Баскетбол

Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира

Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.
РБК 11:00
Происшествия

Упавший на Ставрополье штурмовик Су-25 полностью разрушен

На Ставрополье обнаружили упавший штурмовик Су-25УБ.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 09:06
Общество

Навальный устроил вечеринку после приговоров участникам митинга

РЕН ТВ 05:31
Происшествия

В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа

РИА Новости 07:27
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Политика

Украина заявила о готовности к переговорам по газу с Россией

Добавим, что ранее стало известно, что Еврокомиссия настаивает на заключении десятилетнего контракта между Украиной и Россией по транзиту газа.
ИА Новороссия 07:18
Энергетика

В Польше пообещали порвать с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru 11:27
Политика

Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы

Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Политика

Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом

На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru вчера в 13:25
Политика

США расширили санкции против Ирана

Попавшие под санкции компании зарегистрированы в Иране, Ливане, Сирии, ОАЭ, Индии, Сингапуре, а физические лица являются гражданами Ирана, Индии и Ливана.
РЕН ТВ 11:15
Единоборства

Александр Емельяненко подписал контракт на бой с Михаилом Кокляевым

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко заявил о том, что подписал на бой с о стронгменом Михаилом Кокляевым.
Allboxing.ru 11:03
Экономика

ВТБ станет владельцем 17% «Ростелекома»

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в марте сообщил, что госкомпания договорилась с другими акционерами о консолидации 100% акций оператора.
Ведомости 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное