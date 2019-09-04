Общая сумма штрафов, которые должен выплатить московский клуб, составит 425 тысяч рублей. Как сообщалось ранее, матч "Спартак" — "Зенит" завершился победой чемпионов России со счётом 1:0. Единственный мяч забил защитник сине-бело-голубых Юрий Жирков.

«Зенит» по итогам матча со «Спартаком» оштрафовали на 140 тысяч рублей

Все про Спорт ру

Политика Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.

Авто Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Политика Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17 Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Политика В России предлагают запретить блокираторы замков ремней безопасности Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает запретить в России использование блокираторов замков ремней безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение депутата на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Политика В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Кино Megogo снимет кино Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.

Интернет 419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.

Шоу-бизнес Гузеева вернулась в Instagram после хакерского взлома ее аккаунта Последнее, что читали подписчики на страницу Ларисы Гузеевой в Instagram, был фирменный рецепт яблочного варенья, секреты которого актриса раскрыла своим фанатам 15 августа.

Здоровье В Минздраве назвали основные факторы развития рака Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.

Происшествия Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.

Общество Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.

Армия и оружие Войска ЗВО получили модернизированный зенитный ракетный дивизион системы С-300 Войска противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) получили на вооружение после глубокой модернизации дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Общество Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».

Экономика Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Политика Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.