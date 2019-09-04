РПЛ
78.ru«Зенит» по итогам матча со «Спартаком» оштрафовали на 140 тысяч рублей
Общая сумма штрафов, которые должен выплатить московский клуб, составит 425 тысяч рублей. Как сообщалось ранее, матч "Спартак" — "Зенит" завершился победой чемпионов России со счётом 1:0. Единственный мяч забил защитник сине-бело-голубых Юрий Жирков.
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КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Зенитом» на 425 тысяч рублей
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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тысяч рублей по итогам матча РПЛ с «Зенитом»
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