РПЛ

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Зенит» победил «Арсенал» в Туле

Арсенал (Тула) — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
24′
Вячеслав Караваев
46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
49′
Виктор Альварес
55′
63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
69′
79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Петербургский футбольный клуб "Зенит" с трудом обыграл тульский "Арсенал" на его поле. Игроки Сергея Семака победили со счетом 1:0. Первый тайм завершился нулевой ничьей.
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