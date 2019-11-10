РПЛ
Московский Комсомолец«Зенит» победил «Арсенал» в Туле
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|24′
Вячеслав Караваев
|46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
|49′
Виктор Альварес
|55′
|63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
|69′
|79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
50
Шамов
4
Бауэр
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
27
Ломовицкий
71
Денисов
70
Костадинов
23
Горбатенко
10
Кангва
11
Ткачев
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
11
Дриусси
91
Сутормин
7
Азмун
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Петербургский футбольный клуб "Зенит" с трудом обыграл тульский "Арсенал" на его поле. Игроки Сергея Семака победили со счетом 1:0. Первый тайм завершился нулевой ничьей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Политика
Лавров прибыл с визитом в Ереван
Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье, 10 ноября, прибыл в Армению с официальным визитом.
Московский Комсомолец 10:49
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC
Главным событием спортивного мероприятия стала встреча дагестанского бойца ММА Забита Магомедшарипова и представителя Америки Калвина Кэттера.
Лезги газет 01:53
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.
OAnews 00:15
Здоровье
Повышенный аппетит у пожилых людей объяснили деменцией
«Повышенный аппетит может быть связан с деменцией, при которой отсутствует чувство насыщения, проблемами с памятью (человек забывает, что и сколько ел) и сахарным диабетом», - приводит слова специалиста газета «Аргументы и факты».
MedikForum.ru 10:45
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа
По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
CarsWeek.ru 00:40
Спорт
В «Спартаке» допустили отказ от участия в турнире в США из-за виз
Футбольный клуб «Спартак» планирует отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в американском Орландо в штате Флорида в январе из-за проблем с получением игроками виз США.
Известия 05:09
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек
"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
ТАСС 12:15
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о разрушительном эффекте смерти лидера ИГ
Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что убийство лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади оказало огромный разрушительный эффект на террористическую организацию.
RT на русском 10:52
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Хоккей
«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем.
Спорт-Экспресс вчера в 21:43
Здоровье
6 опасных для пожилых людей лекарств назвал терапевт из США
По словам специалиста, любое лекарство, которое долго выводится из почек, способно вызвать проблемы со здоровьем у пожилых людей, у которых нарушена функция почек, передает телеканал Newsmax.
Волгоградская правда 07 ноября в 21:17
Политика
Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего
Каждый вице-губернатор получил в конверте данные по исполнению KPI по выборам, уровню доверия президенту в конкретном регионе и уровню доверия губернатору, передает РБК со ссылкой на участников сессии.
URA.Ru 12:05
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru 05:22
Общество
После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат
В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.
Lenta.ru 11:57
Наука
Ученые выяснили, предсказывает ли дежавю будущее
Энн Клири из Университета штата Колорадо представила научному сообществу новую теорию, которая раскрывает причины не только ощущения повторения события, то есть дежавю, но и "способности" предсказывать ближайшее будущее, пишет Science Daily.
Хайтек+ 07 ноября в 06:10
Футбол
«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
Soccer.ru 12:02
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Авто
В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей
В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 01:37
Технологии
В США научились производить водку из воды и воздуха
В Америке изобрели новый способ получения водки.
HotMurom.ru 05:10