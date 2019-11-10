Петербургский футбольный клуб "Зенит" с трудом обыграл тульский "Арсенал" на его поле. Игроки Сергея Семака победили со счетом 1:0. Первый тайм завершился нулевой ничьей.

Происшествия Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.

Политика Лавров прибыл с визитом в Ереван Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье, 10 ноября, прибыл в Армению с официальным визитом.

Единоборства Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC Главным событием спортивного мероприятия стала встреча дагестанского бойца ММА Забита Магомедшарипова и представителя Америки Калвина Кэттера.

Политика В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

Шоу-бизнес Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.

Здоровье Повышенный аппетит у пожилых людей объяснили деменцией «Повышенный аппетит может быть связан с деменцией, при которой отсутствует чувство насыщения, проблемами с памятью (человек забывает, что и сколько ел) и сахарным диабетом», - приводит слова специалиста газета «Аргументы и факты».

Шоу-бизнес Навка показала счастливую Заворотнюк на фото На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.

Авто Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.

Спорт В «Спартаке» допустили отказ от участия в турнире в США из-за виз Футбольный клуб «Спартак» планирует отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в американском Орландо в штате Флорида в январе из-за проблем с получением игроками виз США.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек "В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о разрушительном эффекте смерти лидера ИГ Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что убийство лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади оказало огромный разрушительный эффект на террористическую организацию.

Общество Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Хоккей «Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем.

Здоровье 6 опасных для пожилых людей лекарств назвал терапевт из США По словам специалиста, любое лекарство, которое долго выводится из почек, способно вызвать проблемы со здоровьем у пожилых людей, у которых нарушена функция почек, передает телеканал Newsmax.

Политика Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего Каждый вице-губернатор получил в конверте данные по исполнению KPI по выборам, уровню доверия президенту в конкретном регионе и уровню доверия губернатору, передает РБК со ссылкой на участников сессии.

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж 19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.

Общество После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.

Наука Ученые выяснили, предсказывает ли дежавю будущее Энн Клири из Университета штата Колорадо представила научному сообществу новую теорию, которая раскрывает причины не только ощущения повторения события, то есть дежавю, но и "способности" предсказывать ближайшее будущее, пишет Science Daily.

Кино «Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.