РПЛ

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Зенит» победил «Арсенал» в матче РПЛ

Арсенал (Тула) — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
24′
Вячеслав Караваев
46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
49′
Виктор Альварес
55′
63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
69′
79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 выиграли у тульского "Арсенала" в матче 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). На 63-й минуте встречи, прошедшей в Туле, гол провел Сердар Азмун.
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