Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 выиграли у тульского "Арсенала" в матче 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). На 63-й минуте встречи, прошедшей в Туле, гол провел Сердар Азмун.

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