Российские футболисты «Зенита» обыграли дома португальскую команду «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках состоявшегося второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на поле «Газпром-Арены». Как сообщает корреспондент УтроNews, стадион впервые принял игру Лиги чемпионов.

Спорт день за днем

Политика Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.

Армия и оружие Бельгийские военные опубликовали фото Су-34 «под прицелом» тепловизора Натовская авиация, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала снятые в полете фотографии российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле.

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Экономика Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.

Наука В России добыли уникальный алмаз-матрешку Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.

Шоу-бизнес У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».

Политика Лукашенко назвал Украину Россией в ходе встречи с Зеленским Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским допустил оговорку, назвав Украину Россией.

Политика В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого во время дебатов о московских протестах.

Происшествия Двое детей в Новосибирске попали с ожогами в реанимацию Двое несовершеннолетних - ребенок 10 лет и подросток 17 лет - получили ожоги в пятницу в Новосибирске, обстоятельства инцидента сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Происшествия На Кубани налетчики захватили завод и расстреляли охранников Налетчики ворвались на территорию, расстреляли двоих охранников и попытались взять в заложники находившихся внутри людей.

Политика Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.

Политика В Госдуме оценили намерение Польши отказаться от российского газа Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в пятницу, 4 октября, оценил намерение властей Польши полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

Политика МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.

Здоровье Число заболевших из-за вейпинга в США выросло до 1080 человек Число людей, у которых проявилась необычная легочная болезнь, вызванная, как считают эксперты, курением электронных сигарет или вейпов, выросло до 1080 человек в 48 американских штатах, сообщает федеральное агентство Министерства здравоохранения США «Центры по контролю и профилактике заболеваний» (CDC).

Политика США вводят новые пошлины на европейские товары ВТО позволила Вашингтону вводить пошлины до 100% на европейские товары, однако Белый дом пока не планирует в полной мере воспользоваться данной возможностью.

Общество Маргарита Грачева выпустила книгу и собирается замуж Грачева добавила только, что с мамой уже его познакомила, он сделал Рите предложение, и она его приняла.

Политика Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов В документе поручается управделами президента обеспечить в Доме союзов временное размещение Госдумы, подразделений ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных управделами организаций, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности нижней палаты парламента.

Кино В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019 В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.