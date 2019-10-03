Лига чемпионов

УтроNewsУтроNews«Зенит» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов

Российские футболисты «Зенита» обыграли дома португальскую команду «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках состоявшегося второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на поле «Газпром-Арены». Как сообщает корреспондент УтроNews, стадион впервые принял игру Лиги чемпионов.
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