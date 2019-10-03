Лига чемпионов
УтроNews«Зенит» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов
Российские футболисты «Зенита» обыграли дома португальскую команду «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках состоявшегося второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на поле «Газпром-Арены». Как сообщает корреспондент УтроNews, стадион впервые принял игру Лиги чемпионов.
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В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС
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МС-21 экстренно сел в Жуковском
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Предполагается, что открытие позволит разработать методы защиты людей и других живых организмов от радиации.
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В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
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Эксперты ОГФ представили предложения по гуманизации тюрем
Выступают эксперты и за то, чтобы чаще применять условно-досрочное освобождение в отношении отбывающих наказание (с сегодняшних 30% предлагается увеличить этот показатель до 50%).
Ведомости 05:04
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Россия теснит США в Средиземном море
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Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
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Полиция проверяет «бойцовский клуб» в московской школе
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В Туве найден потерявшийся в лесу 12-летний мальчик. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подросток находится в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 03:11
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
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Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК вчера в 04:45
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Единоборства
Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку
Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.
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В Кемерове 2 октября из родильного отделения одной из городских больниц похитили новорождённого ребёнка.
Сибдепо 04:14
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Газета.Ru вчера в 12:02
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Газета.Ru вчера в 08:59
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Строительство моста на Сахалин заложили в инвестпрограмму РЖД
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Учеными раскрыт важный признак риска преждевременной смерти
Учеными раскрыт важный признак риска преждевременной смерти человека, об этом информирует издание MedicalXpress.
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Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей восточных территорий Германии оказались недовольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.
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