Лига чемпионов

УтроNewsУтроNews«Зенит» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов

Российские футболисты «Зенита» обыграли дома португальскую команду «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках состоявшегося второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на поле «Газпром-Арены». Как сообщает корреспондент УтроNews, стадион впервые принял игру Лиги чемпионов.
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Лукашенко дал Зеленскому обещание стать «самым верным» партнером

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В России добыли уникальный алмаз-матрешку

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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

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Газета.Ru 02:47
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Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
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Происшествия

Расследованием дела против ФБК занимаются 112 следователей

Расследование уголовное дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) занимаются 112 следователей.
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Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
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Россиянка 70 лет прожила с вишневой косточкой в носу

В Москве врачи удалили из носа 80-летней пациентки вишневую косточку, с которой женщина проходила 70 лет.
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На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
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«В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы предприятия.
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