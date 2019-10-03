Лига чемпионов
УтроNews«Зенит» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов
Российские футболисты «Зенита» обыграли дома португальскую команду «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках состоявшегося второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на поле «Газпром-Арены». Как сообщает корреспондент УтроNews, стадион впервые принял игру Лиги чемпионов.
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Дзюба феерит теперь и в Лиге чемпионов, Тедеско сравнивают с Романцевым, Овечкин начал с мини-шедевра
Спорт-Экспрессвчера в 11:15
«Зенит» легко вышел на первое место в группе, но беспокоят травмы Смольникова и Дзюбы
Спорт день за днем02 октября в 16:56
Второй гол «Зенита» «Бенфике» был засчитан после консультации с VAR. Офсайда не было
Sports.ru02 октября в 16:33
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Задержанную в Иране российскую журналистку освободят
Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят.
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Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Политика
Куратор санкционной политики США подала в отставку
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
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Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
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Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Происшествия
Расследованием дела против ФБК занимаются 112 следователей
Расследование уголовное дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) занимаются 112 следователей.
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Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
Происшествия
Россиянка 70 лет прожила с вишневой косточкой в носу
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Политика
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Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Происшествия
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
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Джонсон попросит отсрочку Brexit, если не будет сделки
"В случае, если ни одно из условий, изложенных в параграфах 1(1) и 2, не будет выполнено, он (премьер-министр Джонсон) направит письмо [с просьбой об отсрочке Brexit] в установленной форме не позднее 19 октября 2019 года", - отметили в документе.
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«В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы предприятия.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года.
Политика