Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли самарскую команду «Крылья Советов» в матче 14-тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили: Юрий Жирков (28) и Артем Дзюба (90+3).

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Экономика ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.

Политика В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.

Политика В Конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2» Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Общество В вещании Первого канала ожидаются сбои из-за долгов Генеральный директор телецентра "Останкино" Михаил Шубин предупредил о сбоях в вещании, с которыми могут столкнуться россияне из-за долгов Первого канала и его подрядчиков, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

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