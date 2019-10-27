Петербургский «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата РПЛ. Игра в Самаре завершилась со счетом 2:0. Голы в ворота хозяев поля забили полузащитник Юрий Жирков (28 мин.) и нападающий Артем Дзюба (90 мин.).

Армия и оружие В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США «Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.

Политика Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.

Политика В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил.

Культура Хор Веревки и ансамбль Мыла: культурная гигиена Украины В эпоху, превзошедшую постмодернизм по культурному цинизму и политическому сарказму, выживают "образцовые" как могут Недавний скандал с участием вокалистов хора Веревки в шоу "Квартала 95" — вершина айсберга.

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