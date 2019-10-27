РПЛ

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-Петербург«Зенит» обыграл «Крылья Советов»

Крылья Советов — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
24′
Вячеслав Караваев
28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
60′
64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
85′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′+4′
Артем Дзюба
Петербургский «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата РПЛ. Игра в Самаре завершилась со счетом 2:0. Голы в ворота хозяев поля забили полузащитник Юрий Жирков (28 мин.) и нападающий Артем Дзюба (90 мин.).
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