РПЛ
Коммерсантъ«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|24′
Вячеслав Караваев
|28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
|60′
|64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
|67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
|85′
Максим Канунников
Антон Терехов
|87′
|88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′+4′
Артем Дзюба
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
50
Карпов
23
Комбаров
2
Полуяхтов
3
Чернов
77
Кабутов
8
Гацкан
9
Радоньич
20
Мияйлович
10
Терехов
7
Соболев
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
22
Дзюба
27
Оздоев
5
Барриос
91
Сутормин
20
Мак
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли самарскую команду «Крылья Советов» в матче 14-тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили: Юрий Жирков (28) и Артем Дзюба (90+3).
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