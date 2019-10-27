РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Крылья Советов — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
24′
Вячеслав Караваев
28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
60′
64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
85′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′+4′
Артем Дзюба
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли самарскую команду «Крылья Советов» в матче 14-тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили: Юрий Жирков (28) и Артем Дзюба (90+3).
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