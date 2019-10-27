Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли самарскую команду «Крылья Советов» в матче 14-тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили: Юрий Жирков (28) и Артем Дзюба (90+3).

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Общество Навальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника» Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также основателя ФБК Алексея Навального и Любови Соболь 88 млн руб. Об этом сообщил сам Навальный на своей странице в Twitter.

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Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Политика Трамп назвал Зеленского президентом России Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.

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Хоккей Малкин подтвердил наличие гражданства США Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США.

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Экономика В Астраханской области уменьшился прожиточный минимум В Астраханской области величина прожиточного минимума за третий квартал 2019 года составила 10 тысяч 437 рублей на душу населения и снизилась на 1,3% по сравнению со вторым кварталом.