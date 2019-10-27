Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли самарскую команду «Крылья Советов» в матче 14-тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили: Юрий Жирков (28) и Артем Дзюба (90+3).

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Политика Оппозиция потребовала от Киева отменить закон о декоммунизации Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от руководства Киева отменить на территории Украины закон о декоммунизации и реабилитировать осужденных за это граждан.