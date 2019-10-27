РПЛ

REGNUMREGNUM«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в выездном матче РПЛ

Крылья Советов — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
24′
Вячеслав Караваев
28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
60′
64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
85′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′+4′
Артем Дзюба
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл самарскую команду «Крылья Советов» в матче четырнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на поле стадиона «Самара Арена» и закончилась победой гостей с минимальным счётом 0:2.
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