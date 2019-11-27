Лига чемпионов

SM NewsSM News«Зенит» победил Лион на глазах президента УЕФА

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Чемпион России имеет реальные шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов "Зенит" из Санкт-Петербурга одержал вторую победу в Лиги Чемпионов. На своем поле сине-бело-голубые обыграли «Лион» из одноименного города Франции.
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