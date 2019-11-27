Чемпион России имеет реальные шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов "Зенит" из Санкт-Петербурга одержал вторую победу в Лиги Чемпионов. На своем поле сине-бело-голубые обыграли «Лион» из одноименного города Франции.

Космос Космонавты остались без туалетов на МКС На МКС установлены два туалета российского производства. Они находятся в российском и американском модулях.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.

Политика Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.