Футбол
ProstoProSport«Зенит» победил «Лион» в Юношеской лиге УЕФА
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
5
Барриос
27
Оздоев
11
Дриусси
22
Дзюба
7
Азмун
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
3
Андерсен
5
Денайер
20
Марсал
10
Траоре
29
Тузар
17
Рен-Аделаид
27
Корне
9
Дембеле
Лион
Расстановка 5‑4‑1
Питерский «Зенит» обыграл французской «Лион» в домашнем матче группового раунда Юношеской лиги УЕФА.
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