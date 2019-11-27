"Зенит" победил "Лион" в матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА (3:1). Голами в составе сине-бело-голубых отметились хавбек Даниил Шамкин, нападающий Кирилл Косарев и полузащитник Кирилл Кравцов.

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Политика Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

Финансы Нацбанк Украины укрепил курс гривны до четырехлетнего максимума Нацбанк Украины повысил курс национальной валюты до 24,05 гривны за доллар, что стало рекордно высокой отметкой почти за четыре года.

Общество Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.

Политика Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли.

Авто Самый дорогой тягач в мире продан на аукционе Кастомный локомотив THOR 24 был продан за рекордные 13 400 000 долларов на аукционе в Саудовской Аравии.

Футбол Ломбертс может летом завершить карьеру Напомним, что Ломбертс выступал за «Зенит» в период с 2007 по 2017 год.

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