"Зенит" победил "Лион" в матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА (3:1). Голами в составе сине-бело-голубых отметились хавбек Даниил Шамкин, нападающий Кирилл Косарев и полузащитник Кирилл Кравцов.

Политика Киев назвал условия для заключения контракта на транзит газа из России Киев настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из РФ в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок, остальное – вопрос переговоров, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге.

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Авто Подержанные автомобили в России дорожают Средняя стоимость автомобилей Ford на некоторых сайтах по продаже машин с пробегом, наоборот, снизилась на 3,1%, до 346,9 тыс. рублей, подешевели и автомобили Nissan — на 3,1%, до приблизительно 421,7 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Юлию Барановскую начали поздравлять с беременностью Подписчики обратили внимание на изменения в фигуре Барановской и стали активно поздравлять её со скорым четвёртым пополнением в семье.