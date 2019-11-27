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Спорт-Экспресс«Зенит» обыграл «Лион» в Юношеской лиге УЕФА
"Зенит" победил "Лион" в матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА (3:1). Голами в составе сине-бело-голубых отметились хавбек Даниил Шамкин, нападающий Кирилл Косарев и полузащитник Кирилл Кравцов.
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Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
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Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки
Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
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Киев назвал условия для заключения контракта на транзит газа из России
Киев настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из РФ в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок, остальное – вопрос переговоров, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге.
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«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
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Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург
В среду, 27 ноября, состоялся запуск движения транспорта по платной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
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Барриос — о морозах: в Казани были мысли не выйти на второй тайм
Если честно, были мысли вообще не выходить на второй тайм. Партнёры надо мной подшучивали, и это было даже немного трогательно.
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В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
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МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Происшествия
Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него
В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
Происшествия
В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной.
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Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
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СК сообщил о смерти двух детей в Крыму от неизвестного вещества
Следствие заинтересовалось смертью двух детей в Симферополе после отравления неизвестным веществом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.
Авто
Подержанные автомобили в России дорожают
Средняя стоимость автомобилей Ford на некоторых сайтах по продаже машин с пробегом, наоборот, снизилась на 3,1%, до 346,9 тыс. рублей, подешевели и автомобили Nissan — на 3,1%, до приблизительно 421,7 тыс. рублей.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
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Хореограф Алла Сигалова 9 лет была любовницей женатого артиста
Хореограф Алла Сигалова в студии проекта «Судьба человека» рассказал о том, что 9 лет являлась любовницей женатого артиста.
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Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
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Матч «Зенита» со «Спартаком» рассудит Виталий Мешков
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Юлию Барановскую начали поздравлять с беременностью
Подписчики обратили внимание на изменения в фигуре Барановской и стали активно поздравлять её со скорым четвёртым пополнением в семье.
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Зеленский рассказал о беседе с Путиным
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Google вернёт пользователям Stadia деньги за Tomb Raider и Farming Simulator 2019
Вчера Google представил декабрьскую линейку бесплатных игр для подписчиков Stadia Pro (сейчас это все пользователи Stadia), куда вошли Farming Simulator 19 и Tomb Raider (2013).
Армия и оружие
Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией
Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
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Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб
Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
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