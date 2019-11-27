Политика Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.

Общество У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.

Наука Всего одна доза кетамина может сильно облегчить течение алкоголизма Курс в одну дозу кетамина может помочь пациентам с тяжелым алкоголизмом уменьшить тягу к алкоголю – так свидетельствуют результаты исследования из Лондонского университетского колледжа.

Политика Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и подумать о себе Президент России Владимир Путин в беседе с жителями Санкт-Петербурга, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.

Авто Фото новой Lada 4x4 появились в Сети В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).

Политика Трампа пригласили на слушания по импичменту президента США Приглашение на слушания по тяжким преступлениям и проступкам направил президенту США председатель Юридического комитета парламента США Джеррольд Надлер 26 ноября, сообщает пресс-служба комитета.

Экономика Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера» Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб.

Происшествия В Дрездене подтвердили кражу артефактов из сокровищницы «Зеленый свод» В пресс-службе "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" подтвердили, что злоумышленники похитили из известной сокровищницы "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) более 10 предметов, в том числе саксонский Белый бриллиант весом 49 карат.

Наука Испаряется и плохо усваивается: ученые раскритиковали йодирование соли Йод имеет свойство испаряться при нарушении условий хранения (темное и сухое место, отсутствие воздействия на соль прямых солнечных лучей), помимо этого, есть потери от кулинарной и тепловой обработки.

Футбол Бригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком» Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди.

Спорт Ласицкене призвала главу USADA следить за языком Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на призыв главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает РИА "Новости".