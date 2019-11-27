Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Зенит» победил «Лион» в Юношеской лиге УЕФА

Зенит — Лион
2 – 0
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Питерский «Зенит» обыграл французской «Лион» в домашнем матче группового раунда Юношеской лиги УЕФА.
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