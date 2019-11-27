Лига чемпионов

Absolut TVAbsolut TV«Зенит» победил «Лион» в матче Лиги чемпионов

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 27 ноября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Зенит - Лион Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Футболисты ФК "Зенита" (Россия) победили "Лион" (Франция) со счетом 2:0 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, при поддержке 51 183 зрителей.
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