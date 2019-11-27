Зенит - Лион Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Футболисты ФК "Зенита" (Россия) победили "Лион" (Франция) со счетом 2:0 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, при поддержке 51 183 зрителей.

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