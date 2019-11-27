Лига чемпионов
Absolut TV«Зенит» победил «Лион» в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап, 27 ноября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
|16′
|29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
|42′
|43′
Марсал
|44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
|57′
|58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
|74′
|74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
|81′
|83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
|83′
Магомед Оздоев
|84′
Ярослав Ракицкий
|89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
|90′+2′
|45%
|Владение мячом
|55%
|76%
|Процент точных передач
|82%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|5
|6
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|6
|17
|Отборы
|10
|11
|Фолы
|12
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
5
Барриос
27
Оздоев
18
Жирков
22
Дзюба
21
Ерохин
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
19
Гуири
5
Денайер
28
Коне
10
Траоре
29
Тузар
17
Рен-Аделаид
36
Шерки
9
Дембеле
Лион
Расстановка 5‑4‑1
Зенит - Лион Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Футболисты ФК "Зенита" (Россия) победили "Лион" (Франция) со счетом 2:0 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, при поддержке 51 183 зрителей.
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