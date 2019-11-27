"Зенит" уверенно обыграл "Лион" в матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Первый мяч во встрече на 19-й минуте забил Даниил Шамкин, далее на 37-й отметился Кирилл Косарев, а в самом начале второго тайма на 46-й минуте гол забил Кирилл Кравцов.

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