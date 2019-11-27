Футбол
Soccer.ru«Зенит» победил «Лион» в матче Юношеской лиги УЕФА
Далер Кузяев
|16′
|46%
|Владение мячом
|54%
|81%
|Процент точных передач
|83%
|–
|Удары в сторону ворот
|1
|1
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|1
|1
|Угловые
|2
|3
|Отборы
|3
|3
|Фолы
|1
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
5
Барриос
27
Оздоев
11
Дриусси
22
Дзюба
7
Азмун
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
3
Андерсен
5
Денайер
20
Марсал
10
Траоре
29
Тузар
17
Рен-Аделаид
27
Корне
9
Дембеле
Лион
Расстановка 5‑4‑1
"Зенит" уверенно обыграл "Лион" в матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Первый мяч во встрече на 19-й минуте забил Даниил Шамкин, далее на 37-й отметился Кирилл Косарев, а в самом начале второго тайма на 46-й минуте гол забил Кирилл Кравцов.
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