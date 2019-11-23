РПЛ

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГолы Азмуна и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Рубином»

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Казанский "Рубин" уступил на своем поле петербургскому "Зениту" со счетом 1:2. Счет в матче на стадионе "Центральный" был открыт на 8-й минуте. За гостей забил бывший нападающий "Рубина" Сердар Азмун.
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