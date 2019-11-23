Казанский "Рубин" уступил на своем поле петербургскому "Зениту" со счетом 1:2. Счет в матче на стадионе "Центральный" был открыт на 8-й минуте. За гостей забил бывший нападающий "Рубина" Сердар Азмун.

Голы Азмуна и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Рубином»

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