РПЛ
Gazeta.SPb«Зенит» победил «Рубин» со счетом 2:1
|8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
|51′
|54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
|59′
Егор Сорокин
|61′
|62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
|66′
|75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
|78′
|79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
|82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
|82′
|87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
21
Кварацхелия
5
Уремович
80
Сорокин
3
Плиев
26
Микелтадзе
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
29
Денисов
8
Кьяртанссон
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Для петербургских футболистов матч был выездным, встреча состоялась в Казани, в субботу, 23 ноября. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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«Зенит» вылетел из Казани в Санкт-Петербург после победного матча с «Рубином»
Спорт-Экспрессвчера в 09:50
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