Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Для петербургских футболистов матч был выездным, встреча состоялась в Казани, в субботу, 23 ноября. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Спорт день за днем

Экономика НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».

Политика Жириновский предложил изменить пределы самообороны Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий изменения правил самообороны.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Культура Умер украинский актер Давид Бабаев Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».

Политика Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Наука Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.

Наука Послеоперационный бред повышает риск развития болезни Альцгеймера Американские ученые из Медицинского центра Бэт-Израэл в Бостоне выяснили, что послеоперационный бред указывает на вероятность развития болезни Альцгеймера.

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.

Политика Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.