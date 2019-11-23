Петербургский "Зенит" обыграл на выезде казанский "Рубин" со счетом 2:1. Уже на 8-й минуте игры с классной передачи Далера Кузяева отличился Сердар Азмун, точно пробивший впритирку со штангой.

Спорт день за днем

Политика Трамп отправил в отставку министра ВМС США До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.

Технологии Искусственный интеллект не даст использовать смартфон за рулем По мнению экспертов Международной автомобильной федерации среди основных причин высокой смертности на российских дорогах незнание правил, езда в состоянии алкогольного опьянения и пользование смартфоном.

Экономика «Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).

Космос Adidas первой протестирует обувь в космосе Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.

Политика Жириновский предложил расширить границы разрешенной самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".

Общество Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда Эксперты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии, в которых наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».