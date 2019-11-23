РПЛ

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Зенит» обыграл на выезде казанский «Рубин»

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 23 ноября
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Петербургский "Зенит" обыграл на выезде казанский "Рубин" со счетом 2:1. Уже на 8-й минуте игры с классной передачи Далера Кузяева отличился Сердар Азмун, точно пробивший впритирку со штангой.
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