РПЛ

Мойка78Мойка78Дзюба вывел «Зенит» вперед во втором тайме матча с «Рубином»

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Нападающий Артем Дзюба вывел «Зенит» вперед — он поразил ворота «Рубина» на 79 минуте матча 17-го тура Российской премьер-лиги. Дзюба принял мяч на ближней штанге и с 12 метров исполнил красивый удар в правый угол. Счет стал 2:1 в пользу петербуржцев.
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