Нападающий Артем Дзюба вывел «Зенит» вперед — он поразил ворота «Рубина» на 79 минуте матча 17-го тура Российской премьер-лиги. Дзюба принял мяч на ближней штанге и с 12 метров исполнил красивый удар в правый угол. Счет стал 2:1 в пользу петербуржцев.

Дзюба вывел «Зенит» вперед во втором тайме матча с «Рубином»

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