Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Зенит» победил «Сочи» в товарищеском матче со счетом 2:1

Алексей Сутормин забил первый гол за "Зенит" с момента своего трансфера в июле на 3-ей минуте матча с подачи Краневиттера. Затем Бачинский увеличил разрыв. Бурмистров поразил ворота Васютина на 36-ой минуте и после этого команды ушли на перерыв.
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«Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 2:1

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«Зенит» выиграл у «Сочи» в товарищеском матче

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Антон Заболотный выйдет в основе «Сочи» на матч против «Зенита»

Bobsoccer06:07

Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Сочи» (2:1), Заболотный играл

Sports.ru05:00

«Зенит» отправил «Сочи» домой с поражением в товарищеском матче

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