Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Питерский "Зенит" обыграл на выезде московский "Спартак" в центральном матче 8 тура Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака победила 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова и вернулась в лидеры чемпионата.
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