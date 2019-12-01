РПЛ

Sport24.ruSport24.ru«Зенит» победил «Спартак», играя с 49-й минуты в меньшинстве

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Футболисты «Зенита» нанесли поражение «Спартаку» в 18-м туре чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака. Единственный гол был забит на 21-й минуте.
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