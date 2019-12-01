Футболисты «Зенита» нанесли поражение «Спартаку» в 18-м туре чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака. Единственный гол был забит на 21-й минуте.

«Зенит» победил «Спартак», играя с 49-й минуты в меньшинстве

Космос Астрономы обнаружили знакомую особенность в далекой солнечной системе В 1999 году вокруг молодой звезды был обнаружен диск с двумя кольцами, достигающими 220 и 360 астрономических единиц.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Происшествия Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Спорт Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира В следующем матче россиянки сыграют против сборной ДР Конго. Также соперниками России по группе являются команды Швеции и Японии.

Общество Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Спорт Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.

Политика Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.

Политика Зеленский заявил, что вопрос газа может решиться в Париже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о транзите российского газа в Европу не стоило бы обсуждать в рамках разрешения конфликта в Донбассе, но не исключает, что этот вопрос может решиться в рамках нормандского формата.

Политика Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.

Политика Администрация Эрдогана подтвердила намерение купить второй полк С-400 Член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи подтвердил намерение Анкары приобрести у России второй полк систем С-400.