Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Зенит» победил «Спартак» в матче молодежного первенства России

Зенит — Спартак
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Футболисты петербургского "Зенита" одержали победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. В составе "Зенита" голы забили Кирилл Косарев (8-я минута) и Кирилл Кравцов (30-я).
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