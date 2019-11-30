Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Зенит» победил «Спартак» в матче молодежных команд

Зенит — Спартак
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В рамках 18-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Зенит» принимал «Спартак». Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Молодежные команды 18-й тур «Зенит — мол.»
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