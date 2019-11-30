Футбол
Sport24.ru«Зенит» победил «Спартак» в молодежном первенстве
В матче 18-го тура молодежного первенства России «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Спартаком» — 2:0. Победу молодежной команде «Зенита» принесли голы Кирилла Косарева (8-я минута) и Кирилла Кравцова (30-я). Лидер чемпионата «Динамо» минимально обыграло «Локомотив».
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Старший вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тан во время общения с журналистами рассказал, чем операционная система Harmony лучше Android.
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Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
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Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
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Microsoft начал тестирование «Windows 11»
Несмотря на отсутствие анонса «Windows 11», инсайдеры утверждают, что тестирование уже началось.