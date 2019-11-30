Футбол
Sport24.ru«Зенит» победил «Спартак» в молодежном первенстве
В матче 18-го тура молодежного первенства России «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Спартаком» — 2:0. Победу молодежной команде «Зенита» принесли голы Кирилла Косарева (8-я минута) и Кирилла Кравцова (30-я). Лидер чемпионата «Динамо» минимально обыграло «Локомотив».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Кино
Самые дорогие мультфильмы в мире
Происшествия
В Забайкалье перевернулся автобус, есть погибшие
По данным регионального ГИБДД, в результате ДТП погибли десять человек. В автобусе находились 43 пассажира и водитель.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ
Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Общество
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Политика
Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»
Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Происшествия
Моряки Тихоокеанского флота спасли рыбаков в Японском море
Моряки Тихоокеанского флота ВМФ России спасли двух рыбаков с дрейфующей лодки в Японском море.
Баскетбол
Джеймс Харден набрал 60 очков за 31 минуту
Футбол
Экспресс на футбол от 29.11.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Футбол
Локомотив - Динамо 1 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Статистика личных встреч Локомотив - Динамо 1 декабря 2019 55 матчей сыграли между собой команды в чемпионатах России по футболу.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Футбол
Гаттузо может сменить Монтеллу в «Фиорентине»
Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла может быть уволен со своего поста, сообщает Sky Italia.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка
«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он в Facebook.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против "Детройта", в котором его команда победила - 5:2.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Шоу-бизнес
Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши
В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
Le Monde: Россия победила алкоголизм
В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Политика
МИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана
Греческий МИД осудил заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Наука
Обнаружена кишечная палочка, питающаяся углекислым газом
Учеными создана кишечная палочка, способная питаться углекислым газом из атмосферы и производить из СО2 биомассу.
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
Происшествия
На Ямале при пожаре в частном доме погибла семилетняя девочка
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Здоровье
Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска
В Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов, так как уволились все доктора, работавшие в стационаре.