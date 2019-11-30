Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Зенит» победил «Спартак» в молодежном первенстве

Зенит — Спартак
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В матче 18-го тура молодежного первенства России «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Спартаком» — 2:0. Победу молодежной команде «Зенита» принесли голы Кирилла Косарева (8-я минута) и Кирилла Кравцова (30-я). Лидер чемпионата «Динамо» минимально обыграло «Локомотив».
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