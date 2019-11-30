Футбол
Sport24.ru«Зенит» победил «Спартак» в молодежном первенстве
В матче 18-го тура молодежного первенства России «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Спартаком» — 2:0. Победу молодежной команде «Зенита» принесли голы Кирилла Косарева (8-я минута) и Кирилла Кравцова (30-я). Лидер чемпионата «Динамо» минимально обыграло «Локомотив».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество
Названы сроки поступления в регионы незарегистрированных в РФ лекарств
Поступление в регионы второй очереди незарегистрированных в России лекарств ожидается в I квартале 2020 года.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал ногу своей новой пассии
Как Анастасия Волочкова, на своей странице в Instagram рэпер выложил фото новой пассии не целиком, а отдельный фрагмент ее тела.
Здоровье
Трех иностранных пациентов прооперируют в РФ после истории девочки с «маской Бэтмена»
Автоспорт
Команда «Торо Россо» получила денежный штраф, Квят избежал наказания
Команду «Торо Россо» оштрафовали на € 5 тыс. за небезопасный выпуск российского гонщика Даниила Квята на трассу, сообщает RaceFans.
Футбол
Футболист «Зенита» Малком тренируется в Бразилии
Звездный футболист «Зенита» Малком, который перебрался в Санкт-Петербург летом текущего года за 40 миллионов, но сыграл за команду лишь два матча, вернулся на родину.
Здоровье
Ангиопластика: баллонная, коронарная — что важно понимать
По данным Американского колледжа кардиологов, в США врачи проводят более 1,2 миллиона ангиопластик в год.
Футбол
«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»
Футбол
Дубль Пашалича помог «Аталанте» разгромить «Брешию»
«Аталанта» нанесла поражение «Брешии» в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Политика
Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»
Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал фото с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Армия и оружие
Тульский «Панцирь» сбил американский дрон по ошибке
Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи 20 ноября все-таки был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
Происшествия
Виновными в преступлениях на Майдане признали 59 человек
Суды на Украине признали 59 человек виновными в причастности к различным преступлениям в ходе "майдана" - переворота в Киеве в 2013 - 2014 годах.
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Футбол
Ростов — Урал 0:0
Хоккей
Орлов и Овечкин стали первой и третьей звездами матча с «Тампой»
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Политика
Премьер-министр Ирака Махди подал прошение об отставке
Корреспондент телеканала Sky News Arabia в Багдаде сообщает: "Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке".
Происшествия
Грабители в Киеве при ограблении банка взорвали банкомат и отделение
В Киеве грабители ограбили отделение Ощадбанка, взорвав банкомат и все отделение.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова на свадьбе поймала букет невесты
Дочь отечественного исполнителя Дмитрия Маликова поймала букет невесты на свадьбе.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Общество
Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.