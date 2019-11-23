РПЛ
Gazeta.SPb«Зенит» победил «Рубин» со счетом 2:1
|8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
|51′
|54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
|59′
Егор Сорокин
|61′
|62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
|66′
|75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
|78′
|79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
|82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
|82′
|87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
21
Кварацхелия
5
Уремович
80
Сорокин
3
Плиев
26
Микелтадзе
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
29
Денисов
8
Кьяртанссон
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Для петербургских футболистов матч был выездным, встреча состоялась в Казани, в субботу, 23 ноября. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Даже у Краневиттера просили футболку». «Зенит» победил в Казани: репортаж и лучшие моменты
Матч ТВ23 ноября в 10:28
«Молодежка» казанского «Рубина» на своем поле уступила сверстникам из питерского «Зенита»
Казанские ведомости22 ноября в 06:40
«Зенит» обыграл «Рубин». Два гола забиты из офсайда. Дзюба – снова герой
Спорт день за днем23 ноября в 08:05
8351 зритель на матче «Рубина» и «Зенита» в Казани. Так мало не было ни разу за 15 лет
Sports.ru23 ноября в 10:18
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 00:18, Ашберн
Экономика
В ОСАГО заканчивается сезон скидок
Притормозившая реформа меняет ожидания страховщиков Средняя стоимость полиса ОСАГО в стране падает десятый месяц подряд, при этом количество страховок и выплаты по ним растут.
Экономика
Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Космос
Основной прибор «Спектр-РГ» прислал первые полноценные снимки
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна
Тилль Линдеманн намекнул, что в его новом клипе снялась 37-летняя Светлана Лобода.
Общество
Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
Гаджеты
Мини-ноутбук OneMix 3 Pro получил процессор Intel Comet Lake
Внутри установлен производительный процессор Intel Core i5-10120Y Comet Lake-Y десятого поколения (4 ядер и 8 потоков).
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Политика
Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму
Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Армия и оружие
США руками курдских боевиков и ЧВК Blackwater крадут нефть в Сирии
По словам эксперта, США руками курдских боевиков и ЧВК Blackwater крадут нефть в Сирии.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Политика
Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Футбол
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Политика
Почему слова Юмашева о ротации Ельцин/Путин важны для трансфера-2024
Уже два дня не утихают споры вокруг слов Валентина Юмашева, главы администрации президента Бориса Ельцина, о том, что Владимир Путин с вероятностью в 99% уйдет из власти в 2024 году.
Экономика
Эксперты: россияне стали брать больше займов в МФО
За текущий год у МФО брали в среднем от 25 до 27 тысяч рублей. Это выше показателей прошлого года на 58 %, пишет РИА Новости.
Экономика
Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей
Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан.
Происшествия
Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми
Судьба двух человек остается неизвестной. Накануне вечером в шахте на глубине около 200 метров произошло задымление во время буровых работ.
Экономика
Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
Культура
Умер украинский актер Давид Бабаев
Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Футбол
Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
Происшествия
В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов
Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
Общество
Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане
Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.