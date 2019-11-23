Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Для петербургских футболистов матч был выездным, встреча состоялась в Казани, в субботу, 23 ноября. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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