Ранее стало известно, что бывший полузащитник Ювентуса и Зенита Клаудио Маркизио объявил о завершении игровой карьеры. Добавим, что Маркизио провел за Зенит, который стал последним клубом в карьере итальянца, 15 матчей во всех турнирах и записал на свой счет два забитых.

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