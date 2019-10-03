Футбол

Советский спортСоветский спорт«Зенит» поблагодарил Маркизио за вклад в чемпионство команды

Ранее стало известно, что бывший полузащитник Ювентуса и Зенита Клаудио Маркизио объявил о завершении игровой карьеры. Добавим, что Маркизио провел за Зенит, который стал последним клубом в карьере итальянца, 15 матчей во всех турнирах и записал на свой счет два забитых.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» поблагодарил Маркизио за вклад в чемпионство

Чемпионат10:45

«Зенит» отреагировал на решение Маркизио завершить карьеру

Матч ТВ10:28

«Зенит» поблагодарил завершившего карьеру Маркизио за вклад в чемпионство

Sport24.ru10:31

«Зенит» поблагодарил Маркизио за вклад в чемпионство команды

Советский спорт10:20

Маркизио: «Сожалею о том, что не выиграл с „Ювентусом“ Лигу чемпионов»

Евро-футбол.ру16:39

«Зенит» отреагировал на решение Маркизио завершить карьеру

Sportbox.RU10:28

«Зенит» поблагодарил завершившего карьеру Маркизио за вклад в чемпионство

Спорт-Экспресс10:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском 12:28
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Армия и оружие

КНДР заявила об успешном запуске ракеты нового типа с подводной лодки

Власти Северной Кореи заявили об успешном испытании ракеты нового типа, запущенной с подводной лодки, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЦТАК.
Росбалт вчера в 19:58
Политика

Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову

Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
Lenta.ru 19:20
Политика

Пушков назвал паранойей реакцию американцев на шутку Путина

Шутка президента России Владимира Путина о готовности «развеселить» американцев "вмешательством" в выборы вызвала настоящую панику в прессе Запада.
Экономика сегодня 08:48
Футбол

«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru 17:01
Кино

Джордж Мартин поблагодарил фанатов из Якутии за народный «Оскар»

Профиль 06:33
Интернет

Компания Facebook выпустила мессенджер для пользователей Instagram

Американская компания Facebook анонсировала запуск мессенджера Threads для пользователей Instagram.
Народные новости 18:31
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд вчера в 08:21
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Кино

В сети появилась фотография со съемок продолжения «Аватара»

В сети появилась фотография со съемочной площадки фантастического боевика - продолжения "Аватара".
Газета.Ru 12:04
Культура

Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ

ТЭ́ФИ — российская национальная телевизионная премия, которая вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств.
Культуромания вчера в 16:43
Политика

Закон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине

На Украине заявили о том, что не будут выносить закон о предоставлении особого статуса Донбассу на референдум.
РЕН ТВ 17:06
Общество

Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму

РЕН ТВ 15:47
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика

Названы сценарии проведения выборов в Донбассе

В офисе президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт из-за различий в рассматриваемых сценариях проведения выборов в Донбассе.
Lenta.ru 12:46
Общество

Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика

Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
VSE42.RU вчера в 23:32
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости 03:18
Здоровье

Минздрав анонсировал реформу первичного звена здравоохранения

Как сообщает «Коммерсантъ», реформа первичного звена здравоохранения позволит Минздраву РФ обновить инфраструктуру и кадровый состав.
Московский Комсомолец вчера в 19:23
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила.
Вести.Ru 30 сентября в 17:27
Волейбол

Российские волейболисты на Кубке мира обыграли канадцев

МонаВиста вчера в 04:36
Политика

Путин заявил о невозможности сдержать Китай

Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.
Московский Комсомолец 13:10
Политика

Куратор санкционной политики США подала в отставку

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
Взгляд.ру вчера в 12:53
Транспорт

Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Здоровье

Минздрав назвал регионы с самыми больными пенсионерами

По данным ведомства, чаще всего пожилые люди болеют в Алтайском крае (331 983 заболевания на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста) и Санкт-Петербурге (323 085).
Мир новостей 04:13
Политика

Путин пообещал создать единое экономическое пространство ЕАЭС и Китая

Напомним, 5 июня посол по особым поручениям МИД РФ Кирилл Барский на Российско-Китайском деловом форуме заявил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о формировании большого Евразийского партнерства, которое будет развиваться одновременно с китайской экономической программой «Один пояс — один путь».
Красная весна 15:03
Экономика

В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
РБК 10:38
Происшествия

Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Происшествия

Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета

Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ 05:06
Общество

Росконтроль определил самый вкусный шоколад

Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное