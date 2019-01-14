Футбол
Neva.TodayБывший футболист «Зенита» Маркизио заявил о завершении карьеры
Экс-футболист "Зенита" Клаудио Маркизио заявил о том, что уходит из спорта. До прихода в петербургский клуб Малькома он считался самым высокооплачиваемым футболистом в Российской премеьр-лиге. Его годовая зарплата составляла шесть миллионов евро.
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Политика
В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45
Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК 09:00
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции приземлился в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).
Инфорос 07:52
Политика
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
Авто
Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем
Система представляет собой последовательную гибридную установку, в которой бензиновый двигатель работает совместно с четырьмя электромоторами, расположенными по два на передней и задней оси.
32CARS.ru 04:53
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на Shanghai Trophy
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).
Чемпионат 09:45
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
LiveSport.ru вчера в 16:53
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении на полицейских в Париже
Неизвестный с ножом напал на префектуру полиции Парижа, жертвами инцидента стали четыре человека.
Известия 08:42
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru 09:50
Политика
Владельца телеканалов «112 Украина» и NewsOne обвинили в терроризме
Владельца медиахолдинга, в который входят телеканалы «112 Украина» и NewsOne, Тараса Козака на Украине обвинили в финансировании терроризма.
ФАН 06:59
Здоровье
Онкологи назвали предотвращающие рак продукты
Врачи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.
News.ru вчера в 12:50
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Политика
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» разблокировать газ из Туркмении
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал он.
РБК 06:32
Наука
В Татарстане нашли древнейшие микробы чумы
Новые Известия 07:49
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Происшествия
Россиянин расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой
В Томске мужчина расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой.
Lenta.ru 10:24
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Футбол
ЦСКА на своём поле сыграет с «Эспаньолом» в Лиге Европы
Московский ЦСКА сыграет с испанским «Эспаньолом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 3 октября в Москве.
REGNUM 07:47
Кино
Бывший режиссер Virtus.pro и RuHub займется фильмом по «Сталкеру»
Бывший режиссер трансляций и видеороликов в Virtus.pro и студии RuHub Максим Самойлов признался, что работает над фильмом по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Проект находится на ранней стадии производства.
CyberSport.ru вчера в 08:50
Общество
Меган Маркл сэкономила 9 миллионов на одежде
По подсчетам британских журналистов, наряды на десять дней тура обошлись герцогине в 4 тыс. фунтов, то есть примерно в 320 тыс. рублей, что по сравнению со стоимостью гардероба в прошлом году просто капля в море.
Wday.ru 05:08
Армия и оружие
Российская авиация присоединилась к ударам по сирийскому городу Кобани
Военное дело вчера в 05:02
Общество
Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
Sputnik Южная Осетия вчера в 12:13
Футбол
Александр Медведев рассказал, почему не играет Малком
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему не играет нападающий петербуржцев Малком.
Спорт-Экспресс 11:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53