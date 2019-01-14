Футбол

Neva.TodayNeva.TodayБывший футболист «Зенита» Маркизио заявил о завершении карьеры

Экс-футболист "Зенита" Клаудио Маркизио заявил о том, что уходит из спорта. До прихода в петербургский клуб Малькома он считался самым высокооплачиваемым футболистом в Российской премеьр-лиге. Его годовая зарплата составляла шесть миллионов евро.
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