Футбол
Чемпионат«Зенит» показал, как Кокорин проходил медосмотр
«Зенит» опубликовал в социальной сети видеоролик, в котором показал, как нападающий Александр Кокорин после прибытия в Санкт-Петербург прошёл медицинский осмотр. Игрок прошёл тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ.
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Появилось видео медосмотра Кокорина в «Зените» после возвращения из колонии
Невские Новостивчера в 10:04
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:53, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны ответило на планы США по прорыву ПВО Калининграда
Ранее на слова американского генерала отреагировали губернатор Калининградской области - он посоветовал Харригану "читать книжки" и опираться на исторический опыт при составлении планов против России - и МИД РФ.
Ruposters.ru вчера в 06:56
Общество
Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве не стоял в очереди и приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж.
РИА Новости вчера в 01:33
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 22:48
Здоровье
Центр медицинской радиологии в Димитровграде принял первых пациентов
Ульяновская правда вчера в 07:17
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия
Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями
Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:10
Политика
Киев объяснил «недоразумением» несогласование формулы Штайнмайера
Контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения», заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Вадим Пристайко.
RT на русском вчера в 07:10
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК вчера в 10:35
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 18 сентября в 00:14
Политика
На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек
РИА Новости вчера в 21:38
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
Авто
Daimler прекращает разработку ДВС
SpeedMe 19 сентября в 15:45
Шоу-бизнес
Рэпера Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Создатели реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ работают над новым сезоном проекта.
Bimru.ru вчера в 12:42
Футбол
РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина
Life.ru вчера в 10:07
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет
Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
RT на русском 00:28
Политика
Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США
Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.
Газета.Ru вчера в 18:09
Происшествия
Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до двух
Тропический шторм "Имельда" в штате Техас унес жизни двух человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.
ТАСС вчера в 03:52
Футбол
«Уфа» выиграла у «Спартака» без ударов в створ ворот
Спорт день за днем вчера в 12:29
Политика
Украина предрекла «новый повод для радости» в отношениях с Россией
13 сентября сообщалось, что Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 23:33
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Политика
США ввели санкции против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb 19 сентября в 15:28
Футбол
Александр Мостовой: «Кононову пора признать, что у него не получилось»
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой призвал главного тренера красно-белых Олега Кононова к отставке.
Спорт-Экспресс вчера в 13:43
Космос
Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости 19 сентября в 15:18
Политика
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru вчера в 16:19
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Музыка
В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»
Российская газета 19 сентября в 13:27
Политика
Разведка США обвиняет Трампа в выдаче секретных данных Зеленскому
Ранее издание The Washnigton Post опубликовало статью, в которой Дональда Трампа обвиняли в "опасном обещании" другому иностранному лидеру.
Pravda.Ru вчера в 05:21