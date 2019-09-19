Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» показал, как Кокорин проходил медосмотр

«Зенит» опубликовал в социальной сети видеоролик, в котором показал, как нападающий Александр Кокорин после прибытия в Санкт-Петербург прошёл медицинский осмотр. Игрок прошёл тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ.
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Кокорин прошел медосмотр после возвращения в Зенит

Neva.Todayвчера в 09:26

Кокорин прошел медобследование в Санкт-Петербурге

Спорт-Экспрессвчера в 07:55

Появилось видео медосмотра Кокорина в «Зените» после возвращения из колонии

Невские Новостивчера в 10:04

Кокорин прошёл медобследование в «Зените»

RT на русскомвчера в 08:33

«Зенит» официально объявил, что Кокорин прошел медосмотр и будет тренироваться индивидуально

Sports.ruвчера в 08:08

«Зенит» показал, как Кокорин проходит медосмотр

Sportbox.RUвчера в 08:34

СМИ: Кокорин вернулся в расположение «Зенита»

Телеканал Санкт-Петербург19 сентября в 06:52
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:53, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны ответило на планы США по прорыву ПВО Калининграда

Ранее на слова американского генерала отреагировали губернатор Калининградской области - он посоветовал Харригану "читать книжки" и опираться на исторический опыт при составлении планов против России - и МИД РФ.
Ruposters.ru вчера в 06:56
Общество

Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди

Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве не стоял в очереди и приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж.
РИА Новости вчера в 01:33
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 22:48
Здоровье

Центр медицинской радиологии в Димитровграде принял первых пациентов

Ульяновская правда вчера в 07:17
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия

Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями

Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:10
Политика

Киев объяснил «недоразумением» несогласование формулы Штайнмайера

Контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения», заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Вадим Пристайко.
RT на русском вчера в 07:10
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК вчера в 10:35
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 18 сентября в 00:14
Политика

На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек

РИА Новости вчера в 21:38
Хоккей

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
Авто

Daimler прекращает разработку ДВС

SpeedMe 19 сентября в 15:45
Шоу-бизнес

Рэпера Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»

Создатели реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ работают над новым сезоном проекта.
Bimru.ru вчера в 12:42
Футбол

РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина

Life.ru вчера в 10:07
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет

Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
RT на русском 00:28
Политика

Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США

Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.
Газета.Ru вчера в 18:09
Происшествия

Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до двух

Тропический шторм "Имельда" в штате Техас унес жизни двух человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.
ТАСС вчера в 03:52
Футбол

«Уфа» выиграла у «Спартака» без ударов в створ ворот

Спорт день за днем вчера в 12:29
Политика

Украина предрекла «новый повод для радости» в отношениях с Россией

13 сентября сообщалось, что Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 23:33
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Кино

Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами

«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Политика

США ввели санкции против Национального банка Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb 19 сентября в 15:28
Футбол

Александр Мостовой: «Кононову пора признать, что у него не получилось»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой призвал главного тренера красно-белых Олега Кононова к отставке.
Спорт-Экспресс вчера в 13:43
Космос

Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами

Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости 19 сентября в 15:18
Политика

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru вчера в 16:19
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Музыка

В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»

Российская газета 19 сентября в 13:27
Политика

Разведка США обвиняет Трампа в выдаче секретных данных Зеленскому

Ранее издание The Washnigton Post опубликовало статью, в которой Дональда Трампа обвиняли в "опасном обещании" другому иностранному лидеру.
Pravda.Ru вчера в 05:21
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