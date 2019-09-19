Футбол
Sport24.ru«Зенит» показал, как Кокорин прошел медосмотр в Петербурге
«Зенит» на ютуб-канале опубликовал видео того, как нападающий Александр Кокорин проходил обследование в медицинском центре в Санкт-Петербурге.
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Армия и оружие
Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО
Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 14:16
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Общество
В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск
Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней.
Известия 17:03
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Футбол
Гвардиола: почему у нас должны появиться сомнения после одного поражения в АПЛ?
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции, посвящённой предстоящему домашнему матчу 6-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом», ещё раз отметил, что поражение в предыдущем туре в матче с «Норвич Сити» (2:3) не стало неожиданностью.
Чемпионат 14:40
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции
Тяжелобольную артистку перевели в общую палату. Онкологи продолжают противоопухолевое лечение актрисы и готовят ее к операции.
Donday.ru 04:54
Политика
США ввели санкции против Центробанка Ирана
Президент США Дональд Трамп сказал репортерам в Белом доме, что Вашингтон ввел санкции в отношении Центрального банка Ирана.
Коммерсантъ 12:07
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов
Культуромания 01:08
Шоу-бизнес
Фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк
Российский фигурист Алексей Ягудин подвергся критике со стороны своих коллег после участия в ток-шоу, посвященном болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
iReactor 14:19
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру вчера в 08:18
Авто
Toyota опровергла информацию о новом Land Cruiser
Российское представительство ООО "Тойота Мотор" в своём письме заявило, что "информация о дате выхода, названии и технических подробностях нового поколения Land Cruiser" является "ложной".
Российская газета 01:18
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Армия и оружие
Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели 09:31
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 07:57
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Политика
Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) прокомментировал проведение акций протеста в центре Москвы.
Ведомости 12:38
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
В России начались продажи новой линейки смартфонов от Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Газета.Ru 12:52
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 17:11
Футбол
«Стоило уехать в 19 лет в Европу, чтобы сейчас перейти в «Зенит». Караваев — о ЦСКА, Слуцком и РПЛ
Как уехал в Чехию вопреки желанию родителей Из-за чего наотрез отказался от ФНЛ По каким вопросам Слуцкий звонил Караваеву перед подписанием контракта с "Витессом" Слуцкий говорил с ним только на английском.
Матч ТВ 14:52
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Мосгорсуд принял решение об изменении меры пресечения для актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года колонии за применение насилия по отношению к представителю власти.
Ведомости 05:29
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Интернет
Определен самый популярный пиратский контент у россиян
Большинство пользователей интернета в России пользуются пиратским, а не лицензионным контентом.
Lenta.ru 13:26
Культура
Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова открылась в Москве
Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" открылась в Государственном музее современной истории России в четверг вечером.
ТАСС вчера в 11:43
Футбол
Фарфан встретился с Ракитичем и подарил ему футболку «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич обменялись футболками.
Спорт-Экспресс 15:00
Шоу-бизнес
Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой
Знаменитая актриса вызвала гнев поклонников смелой публикацией в "Инстаграм". Анастасия Макеева в купальнике продемонстрировала шпагат.
Дни.ру вчера в 09:30
Политика
Зеленский ждет от кабмина Украины легализации игорного бизнеса
Зеленский ждет от кабмина внесения до 1 января 2020 года законопроектов о принципах административно-территориального устройства страны и стимулировании социально-экономического развития регионов.
Вести.Ru 14:23