«Зенит» на ютуб-канале опубликовал видео того, как нападающий Александр Кокорин проходил обследование в медицинском центре в Санкт-Петербурге.

«Зенит» показал, как Кокорин прошел медосмотр в Петербурге

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