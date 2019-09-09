Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Зенит» показал восстановление Малкома

Нападающий «Зенита» Малком продолжает восстановление после травмы мышцы ноги. Занятия футболиста показала тренер-реабилитолог петербургского клуба Мария Бурова. Напомним, сумма трансфера 22-летнего бразильца в «Зенит» из «Барселоны» составила 40 миллионов евро.
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«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы

Чемпионат12:10

Тренер-реабилитолог «Зенита» показала, как восстанавливается Малком

Спорт-Экспресс12:31

«Зенит» показал восстановление Малкома

Матч ТВ12:55

«Зенит» показал восстановление Малкома

Sportbox.RU12:55

Тренер-реабилитолог «Зенита» показала, как восстанавливается футболист стоимостью 40 млн евро

Фонтанка.Ру06:27

Петербургский «Зенит» показал занятия Малкома в тренажерном зале

Невские Новости13:56

«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы

Телеканал Санкт-Петербург14:04
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:42, Вашингтон
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