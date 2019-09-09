Футбол
Матч ТВ«Зенит» показал восстановление Малкома
Нападающий «Зенита» Малком продолжает восстановление после травмы мышцы ноги. Занятия футболиста показала тренер-реабилитолог петербургского клуба Мария Бурова. Напомним, сумма трансфера 22-летнего бразильца в «Зенит» из «Барселоны» составила 40 миллионов евро.
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Apple представила три новые модели iPhone
Коммерсантъ 14:31
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Политика
Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину
О намерениях распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан премьер говорил еще перед выборами в апреле.
Коммерсантъ 15:06
Экономика
Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения
Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
Интерфакс 14:21
Культура
Путин дал звания заслуженных артисток Михалковой и Исаковой
Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста России актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Газета.Ru 04:55
Авто
Появились фото оригинального Morris Mini с пробегом в 430 км
В Сети выставлены фото оригинальной модели Morris Mini 1967 года выпуска с пробегом в 430 километров.
Picsnews.net 06:08
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Политика
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля, подтвердили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
РИА Новости 14:35
Шоу-бизнес
СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом
Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
RuNews24.ru 11:06
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Сегодня нестандартное «Особое мнение» и голос мой звучит не так как обычно.
Эхо Москвы 12:17
Шоу-бизнес
Домработница Петросяна подозревает Степаненко в колдовстве
Аргументы недели 14:57
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»
Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Политика
В Евросоюзе разделились мнения насчет антироссийских санкций
Среди населения Евросоюза не существует единой позиции по антироссийским санкциям, как показывают социологические опросы Совета по международным отношениям ЕС.
Вечерний курьер 14:19
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета 07:20
Общество
Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года
В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
Известия 11:38
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Политика
Медведев рассказал о положении России в G8
Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.
REGNUM 08:50
Происшествия
Один человек пострадал в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве
В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции подтвердили факт аварии.
ТАСС 13:03
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Происшествия
В Нижегородской области загорелся склад с маслом
Сообщение о возгорании на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Кудьминская поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района вечером во вторник.
BFM.ru 12:46
Киберспорт
Для Control выпустили патч, улучшающий производительность
В обновлении улучшили стабильность и общую производительность, исправили различные баги и вылеты, ошибки с прогрессом и достижениями, а также другие проблемы.
Cyber.sports.ru 09:50
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок
Министр финансов Стивен Мнучин заявил также, что будут расширены санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране, который США считают террористической организацией.
РИА Новости 14:15
Футбол
Мхитарян объяснил, почему покинул Англию
Евро-футбол.ру 07:49