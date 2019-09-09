Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после травмы. Футболист провёл занятие в тренажёрном зале. Хавбек получил повреждение 10 августа в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:0) и с тех пор на поле не выходил.
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«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы

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