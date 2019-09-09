Футбол
Чемпионат«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы
Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после травмы. Футболист провёл занятие в тренажёрном зале. Хавбек получил повреждение 10 августа в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:0) и с тех пор на поле не выходил.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:12, Вашингтон
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Общество
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 16:17
Культура
Защита Харви Вайнштейна уличила Гвинет Пэлтроу во лжи
Kinonews.ru 13:51
Финансы
ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Происшествия
Пожар уничтожил шесть жилых домов в станице Тамань
В станице Тамань в Краснодарском крае из-за степного пожара сгорели шесть жилых домов, на территории поселения введён режим ЧС.
RT на русском 16:54
Гаджеты
Apple Watch Series 5 представлены официально
MobiDevices 14:18
Политика
Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США
В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
Экономика
Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей
Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости 16:38
Происшествия
В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
С трудом членам ОНК удалось прорваться в одну из башен, так как сопровождающий их сотрудник явно не горел желанием их туда проводить.
Комсомольская правда 11:37
Политика
Супруга и дочь отбывающего тюремный срок Виктора Бута прибыли в США
Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.
ТАСС 01:04
Политика
В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября.
РБК 06:01
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций
Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
Технологии
В почтовом сервисе Mail.ru появилась кнопка вызова такси
Пока вызов такси через почту доступен только в приложении для Android устройств, но скоро разработчики добавят опцию и в iOS приложение Mail.ru.
Astera 09:52
Политика
Соловьев жестко ответил на угрозу украинца «удушить» Крым в случае прекращения транзита газа
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на ультиматум Украины по контракту на транзит газа, высказанный киевским политологом Вячеславом Ковтуном.
Экономика сегодня 05:46
Футбол
Сердар Азмун: «Очень рад, что удалось забить в ворота Гонконга»
Спорт-Экспресс 10:54
Армия и оружие
Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить
Как передает "Warspot", ВВС США запускают новую программу модернизации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Военное обозрение 10:49
Игры
Electronic Arts ищет игроков для тестирования нового облачного сервиса
Разработчики из Electronic Arts ищут игроков для тестирования своего нового облачного сервиса Project Atlas.
REGNUM 09:10
Общество
В Москве назвали новые площадки фестиваля «Круг света»
RT на русском 16:24
Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Технологии
Дизайнер из России запустила сайт для проверки осанки
Дизайнер из России запустила сайт для проверки осанки: если сесть криво, текст на экране расплывётся.
Авторадио 11:35
Финансы
В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний
Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».
Известия 10:49
Шоу-бизнес
Билан извинился перед жителями Самары за испорченный концерт
Российский певец Дима Билан принес извинения за испорченный концерт, на котором он выступал в Самаре в День города.
URA.Ru вчера в 17:50
Политика
Зеленский провел встречу с Коломойским
Газета.Ru 16:02
Наука
Эксперты раскрыли тайну возникновения жизни на Земле
Эксперты из США раскрыли тайну возникновения жизни на Земле.
HotGeo вчера в 05:31